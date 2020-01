Periodo difficile per l'All Games San Salvo calcio a 5 che rimedia la terza sconfitta consecutiva sul difficile campo del Sagittario e scivola così al sesto posto in classifica. Anche nella 7ª giornata mister Lanza ha dovuto fare a meno degli infortunati Della Penna, D'Amico e Di Bello e, con gli uomini contati, sono stati i padroni di casa ad imporsi per 6-1. Partita senza storia quella disputata dai biancazzurri che, solo sul 5-0, hanno trovato il gol messo a segno da Di Ghionno. Sabato prossimo al palazzetto di Via Verdi arriverà la capolista Penne. La squadra del presidente Di Ghionno spera di poter recuperare gli infortunati così da potersela giocare ad armi pari e tornare a far punti.

Sorride invece la juniores allenata da Fabio Conti che, nella sfida contro il Paul Merson, squadra di Paglieta, pareggia 5-5 ottenendo così il primo punto della stagione.

La cronaca. La partita parte subito bene per il Paul Merson, che trova il gol del vantaggio. Per i sansalvesi pareggia capitan Gallo, dopo un'azione prolungata in coppia con Nonatelli. Proprio Nonatelli sigla il 2-1 dopo una bella ripartenza da centrocampo. L'All Games triplica su uno schema da calcio d'angolo che trova la deviazione di un difensore avversario per il 3-1. Ma gli avversari sono bravi a recuperare e trovare il pareggio con un tiro dalla distanza e poi con una conclusione ravvicinata che trafigge Argirò. Nel secondo tempo si riparte dal 3-3 ed è ancora l'All Games ad andare in vantaggio con Smargiassi che, dopo un tentativo parato dal portiere avversario, trova la conclusione vincente. E, come accaduto nel primo tempo, i sansalvesi trovano il doppio vantaggio, ancora firmato Smargiassi. Ma, ancora una volta, i ragazzi di mister Conti si fanno recuperare dal Paul Merson che prima accorcia le distanze in ripartenza e poi, su punizione, trova il 5-5 con cui si chiude la partita. Per l'All Games San Salvo juniores il prossimo impegno sarà in trasferta contro il Progetto Giovani, compagine di Lanciano.