Prima sconfitta tra le mura amiche per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che esce sconfitta dal secondo derby d’Abruzzo della stagione contro il We’re Basket Ortona. I biancorossi, dopo essere stati in molti frangenti in vantaggio, non sono riusciti a fare quello sprint decisivo per conquistare la partita. Pesa senz’altro lo scarso bottino di punti messi a segno nell’ultimo parziale (appena 9) di fronte ad una squadra ben attrezzata. Al PalaBCC è finita 72-63 per gli ospiti che così salgono a quota 10 in classifica mentre la Vasto Basket resta a quota 4.

La partita. Partono subito bene i biancorossi che si portano sul 5-0 con i canestri di Di Tizio e Brighi. Si accende la sfida e le due squadre giocano punto a punto anche se coach Lise deve subito tirare fuori dalla mischia Casettari, già con due falli sulle spalle. E’ l’ex Gianluca Di Carmine a firmare dalla lunetta il primo sorpasso degli ortonesi (11-12) per un vantaggio che gli ospiti riescono a portare fino al termine del parziale, che si chiude 15-19. Nel secondo quarto Ierbs e compagni provano a ricucire e riescono a trovare il pareggio con un canestro più libero aggiuntivo di Di Tizio (23-23). I biancorossi reggono bene anche in difesa, con Pace che piazza una stoppata da applausi. I vastesi riescono a tornare avanti con i tiri da 3, prima con Brighi (26-25), a cui risponde l’altro ex, Martelli, poi con Dipierro (29-28). E’ Diomede, con due tiri consecutivi dalla lunga distanza a piazzare un mini break per i suoi (31-34). E l’Ortona riesce a salire anche sul +7 (31-36)e solo la tripla di Jovancic (34-38) rende meno pesante il passivo all’intervallo.

Si torna in campo dopo il riposo lungo e la Vasto Basket ci mette due azioni a tornare in parità, con i canestri di Dipierro e Di Tizio, costringendo coach Sorgentone a chiamare subito timeout. Le due squadre mettono tanta energia in campo e si gioca punto a punto. La tripla di Dipierro prova a spezzare l’inerzia della sfida (45-43) e, nel finale di parziale, è Jovancic, anche lui dalla lunga distanza, fa tornare avanti i suoi sul 54-52 con cui si chiudono i 10 minuti di gioco. Ultimo e decisivo quarto che si apre con tanti errori sottocanestro, da una parte e dell’altra. Il primo a trovare il canestro è Cordici (56-52), imitato poi da un Di Carmine sempre implacabile (56-54). La Vasto Basket non riesce a trovare più la via del canestro, mentre gli ospiti si portano sul 56-63. Solo Di Tizio, a 3 minuti dalla fine (7 minuti dopo il precedente canestro), fa muovere il tabellone dalla linea dei liberi (58-63). A un minuto dalla fine, con il punteggio che segna 60-66, è l’Ortona a prendere coraggio vedendo l’inerzia della partita a suo favore. Gli ospiti possono avere gioco facile anche perché il conteggio dei falli gioca a loro favore, già in bonus, mentre ai padroni di casa ne sono stati fischiati appena tre. La tripla di Brighi serve a poco (63-68) perché l’Ortona segna ancora dalla lunetta e, addirittura a tempo scaduto, gli arbitri assegnano altri due liberi che fanno infuriare panchina e pubblico vastese. Finisce 72-63 per gli ospiti che fanno così loro il derby abruzzese.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket – We’re Basket Ortona 63-72

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 0, Dipierro 10, Marino ne, Di Tizio 16, Ierbs 0, Jovancic 12, Casettari 2, Pace 0, Brighi 14, Cordici 9. Coach: Luise

We’re Basket Ortona: Di Carmine G. 24, Gialloreto 6, Musso 6, Agostinone 0, Brown 5, Leo 5, Martone 4, Diomede 15, Martelli 8, Comignani 0. Coach: Sorgentone