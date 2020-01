Prima sconfitta interna della stagione per la Vastese che, nell’11ª giornata del campionato di Eccellenza, perde due a zero con il Morro d’Oro. Dopo un buon inizio i biancorossi subiscono le reti degli ospiti, la seconda su calcio di rigore che costa anche l’espulsione del portiere Cattafesta. In dieci uomini per tre quarti di partita, poi in nove nel finale, la squadra di mister Colavitto non riesce a concretizzare la rimonta e subisce anche l’aggancio in classifica del Paterno.

La partita. Ci prova subito la Vastese che in due occasioni va vicina al gol. Dopo appena un minuto è Faccini ad avere una buona occasione con Pellanera che libera la sua area. Tre minuti dopo D’Alessandro, che riceve palla da Marfisi, tira fuori dall’altezza del dischetto di rigore. A rompere gli equilibri sono però gli ospiti che sfruttano un contropiede ben condotto da Recchiuti sulla fascia sinistra. Dai suoi piedi parte il traversone che Di Giacinto, in area, deve solo appoggiare in rete. Al 22’ episodio chiave del match. Cattafesta nell’area piccola travolge un giocatore avversario che finisce a terra. Cartellino rosso per il portiere vastese e calcio di rigore per il Morro. Colavitto toglie Faccini per far entrare il 18enne Morettini che nulla può sul calcio di rigore ben tirato da Potacqui. Al 24’ gli ospiti conducono per 2-0. Al 30’ gli ospiti vanno ancora vicini al gol. Morettini trova l’anticipo di testa fuori dalla sua area ma invece che rientrare in porta resta fuori per respingere un pallone che però finisce sui piedi di un avversario che, dalla distanza, per poco non centra la porta lasciata sguarnita. I vastesi, con un uomo in meno, cercano comunque di fare il loro gioco senza però rendersi mai realmente pericolosi dalle parti di Di Giammatteo.

Si torna in campo e la Vastese cerca di rientrare in partita. Ma la pressione di Giuliano e compagni non trova sbocchi in avanti, visto che gli ospiti sono ben attenti in difesa. Al 17’ una palla tagliata dalla sinistra arriva in area ma Balzano non riesce a trovare la conclusione vincente. Ci prova anche Tarquini, al 20’, con una rovesciata dal limite dell’area che però finisce a lato. Proteste dei biancorossi al 28’ quando, dopo un duello in area, finiscono a terra Tarquini e Giammarino: l’arbitro non ha dubbi e assegna la punizione al Morro d’Oro. Al 30’ altro episodio in area ospite quando è Di Pietro, dopo lo scontro con un difensore ed il portiere, a finire a terra. Anche questa volta il direttore di gara lascia proseguire. Al 32’ occasione per i padroni di casa. Il tiro di Tarquini, sugli sviluppi di un corner, viene ribattuto da un difensore, la palla arriva a D’Alessandro che calcia con forza in diagonale ma non c’è nessun compagno pronto sul secondo palo per infilare in rete. Al 39’ la Vastese rimane in nove: D’Alessandro commette nella sua metà campo e l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo che lo manda negli spogliatoi. Un minuto dopo il Morro d’oro, che ha sua disposizione ampi spazi, potrebbe triplicare. Sul contropiede di Recchiuti respinge Morettini e poi gli attaccanti ospiti non trovano il tempo per la ribattuta. Finisce 2-0 con tanti rimpianti per la sconfitta ma con la d'Avalos che comunque applaude la squadra, chiamata per il saluto sotto la curva.

Vastese – Morro d’Oro 0-2 (7’ Di Giacinto, 24’ Potacqui [r])

Vastese Calcio: Cattafesta, Giancristofaro (1’st Balzano), Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, De Fabritiis, D’Alessandro, Tarquini, Faccini (23’ Morettini), Marfisi (19’st Baldeh). Panchina: Luongo, Basilico, Della Penna, Lavorgna. Allenatore: Colavitto

Morro d’Oro: Di Giammatteo, Giammartino (43’ Difeliciantonio), De Fanis, Di Marco, Casimirri, Pellanera,Ciannelli Alf., Di Giacinto ( 26’ Collevecchio), Ciannelli Ale (32’ Romanelli)., Potaqui, Recchiuti. Panchini: Cerasi, Di Giuseppe, Baiocchi, Miani. Panchina: D’Eugenio (squal.)

Arbitro: D’Ettorre di Lanciano (De Remigis di Teramo e Di Risio di Lanciano)

Espulso: Cattafesta (22’st), D’Alessandro (39’ per somma di ammonizioni)

Ammoniti: Giuliano (V), Ciannelli Alf.,

Tutti i risultati dell’undicesima giornata

Acqua e Sapone-Alba Adriatica 2-1

Capistrello-Celano 2-2

Cupello-Miglianico 0-2

Martinsicuro-Sambuceto 3-1

Montorio-Val di Sangro 4-0

Paterno-Francavilla 2-0

Pineto-RC Angolana 3-2

Torrese-San Salvo 0-3

Vastese-Morro d’Oro 0-2

La classifica

Vastese 23

Paterno 23

San Salvo 21

Martinsicuro 21

Morro d'Oro 20

Pineto 20

Miglianico 19

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 12

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 4