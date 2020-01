Due reti nella ripresa ed il Cupello esce dal rettangolo di gioco a testa bassa, senza sorridere e soprattutto senza racimolare punti. Contro il Miglianico i ragazzi di mister Di Francesco sono usciti sconfitti con il risultato di 2-0, a causa delle reti subite e firmate da Adorante la cinquantesimo e Leone all’ottantesimo. Davvero un peccato, perchè nel primo tempo i padroni di casa erano riusciti a costruire diverse occasioni da gol ma, a causa dell'emergenza in attacco (schierati Berardi e D'Antonio in avanti) e del gol a brucia pelo di Adorante nei minuti iniziali della ripresa, la sfida si è messa male per i casalinghi. Una sconfitta, la sesta stagionale, che fa rimanere nei bassi fondi della classifica Martelli e compagni, sicuramente dispiaciuti di non riuscire ad esprimere le proprie qualità in questa prima fase della stagione.

Per rialzare la testa e tornare alla vittoria, i rossoblù non dovranno commettere errori contro la Val di Sangro in trasferta, oggi sconfitta pesantemente dal Montorio (4-0). Durante la gara al Comunale erano presenti alcuni osservatori del Frosinone Calcio, giunti per assistere alla partita di un giocatore in particolare, Paolo Tascione, giovane portiere del Cupello classe 1997 sul quale l’interesse di molte squadre di sta muovendo.

Tutti i risultati dell’undicesima giornata

Acqua e Sapone-Alba Adriatica 2-1

Capistrello-Celano 2-2

Cupello-Miglianico 0-2

Martinsicuro-Sambuceto 3-1

Montorio-Val di Sangro 4-0

Paterno-Francavilla 2-0

Pineto-RC Angolana 3-2

Torrese-San Salvo 0-3

Vastese-Morro d’Oro 0-2

La classifica

Vastese 23

Paterno 23

San Salvo 21

Martinsicuro 21

Morro d'Oro 20

Pineto 20

Miglianico 19

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 12

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 4