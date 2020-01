PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Ottava giornata che sorride alle prime della classe. Restano infatti invariate le distanza tra la capolista Casolana che dilaga a Celenza 5 a 1 (gol dei locali di Danilo Antenucci) e le dirette inseguitrici, tutte ferme a ben 7 lunghezze di distanza.

Il Real Montazzoli vince il derby con il Roccaspinalveti per 3 a 0 con una doppietta di Di Marco e una rete di capitan Pierri.

Il Fresa viene bloccato in trasferta dalla Marcianese. 1 a 1 il risultato finale, con la rete biancorossa messa a segno dal solito Vasiu. I fresani continuano a veleggiare nel centro classifica venendo superati anche dal Montalfano ieri vittorioso in casa [LEGGI].

Il Gissi si impone nell'altro derby del Vastese di giornata contro lo Scerni per 2 a 1 in trasferta.

L'OTTAVA GIORNATA

Mario Tano - Spal Lanciano 1-1

Guastameroli - Tre Ville 3-1

Marcianese - Fresa 1-1

Montalfano - S. Vito 1-0 (ieri)

Real Montazzoli - Roccaspinalveti 3-0

Scerni - Gissi 1-2

Sporting San Salvo - Piazzano 2-0 (ieri)

Trigno Celenza - Casolana 1-5

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 24

Guastameroli 17

Sporting San Salvo 17

Real Montazzoli 17

Montalfano 13

Fresa 12

Marcianese 12

Piazzano 11

Tre Ville 10

Roccaspinalveti 8

S. Vito 7

Gissi 7

Scerni 6

Trigno Celenza 5

Spal Lanciano 2

Mario Tano 2

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Scerni

Gissi - Trigno Celenza

Piazzano - Montalfano

Roccaspinalveti - Marcianese

S. Vito - Real Montazzoli

Spal Lanciano - Sporting San Salvo

Casolana - Guastameroli

Tre Ville - Mario Tano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Alla settima giornata cambiano le cose in Seconda categoria. Il Real Porta Palazzo stacca di due punti l'altra formazione candidata alla vittoria finale, il Real Carpineto Sinello.

A Vasto i gialloneri di mister Budano si impongono per 2 a 1 dopo essere andati sotto nel primo tempo contro l'ostica Virtus Rocca San Giovanni. Nella seconda frazione di gioca si perfeziona il ribaltone con Di Matteo su cross di Fioravante e Mascia che al volo insacca un suggerimento dello stesso compagno (a 5 minuti dal termine). Il Real termina in 10 a causa dell'espulsione di Romilio.

Il Real Carpineto Sinello viene bloccato sull'1 a 1 in trasferta dallo Sporting Altino. Sono i viola ad andare in vantaggio grazie a un eurogol di Domenico D'Addario da 30 metri, ma nell'assalto finale, in mischia, i padroni di casa trovano la zampata vincente per pareggiare i conti.

Nel resto della giornata cade l'Odorisiana che perde terreno. A Tornareccio i padroni di casa si impongono con il minimo sforzo: 1 a 0.

Altre brutte sconfitte infine per il San Buono (2 a 0 in casa dal New Archi Perano) e per lo Sporting Vasto per mano della Mario Turdò; 2 a 0 il risultato finale che permette alla formazione di Carunchio di salire a quota 7, i vastesi, invece, restano fermi a 0.

LA SETTIMA GIORNATA

Mario Turdò - Sporting Vasto 2-0

Paglieta - Real San Giacomo 2-1

Real Porta Palazzo - Virtus Rocca San Giovanni 2-1

San Buono - New Archi Perano 0-2

Sporting Altino - Real Carpineto Sinello 1-1

Tornareccio - Odorisiana 1-0

* riposa Incoronata Calcio Vasto

LA CLASSIFICA

Real Porta Palazzo 16

Real Carpineto Sinello 14

Paglieta 13

Real San Giacomo 12

Virtus Rocca San Giovanni 12

Odorisiana 11

Incoronata Calcio Vasto 11

Tornareccio 9

Mario Turdò 7

New Archi Perano 6

Sporting Altino 6

San Buono 2

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

New Archi Perano - Real Porta Palazzo

Odorisiana - Incoronata Calcio Vasto

Real Carpineto Sinello - Tornareccio

Real San Giacomo - San Buono

Sporting Vasto - Paglieta

Virtus Rocca San Giovanni - Sporting Altino

* riposa Mario Turdò