Un’altra domenica positiva per il San Salvo. Di scena in trasferta sul campo della Torrese, i ragazzi di mister Rufini hanno chiuso la pratica portando a casa la sesta vittoria stagionale e chiudendo la sfida sul 3-0 a proprio favore. Una vittoria che catapulta i sansalvesi al terzo posto dietro a Paterno (prossimo avversario) e Vastese, quest’ultima uscita sconfitta dalla gara casalinga con il Morro d’Oro [LEGGI].

Nel primo tempo Antenucci, nei minuti iniziali, ha sfiorato il gol in due occasioni: la prima su punizione dove ha trovato il palo a dirgli di no; la seconda con una conclusione in area terminata con un nulla di fatto. In seguito, due minuti più tardi, Di Ruocco vicino alla rete, ma Spinelli con un intervento impeccabile gli ha impedito di festeggiare. Al venticinquesimo, dopo i tentativi precedenti, l’U.s. San Salvo trova il gol che sblocca il risultato firmato da Antenucci, servito da Di Ruocco, bravo quest’ultimo a rendersi pericoloso in area (0-1). L’ottimo primo tempo degli ospiti prosegue e al trentesimo Marinelli s’incarica di battere il rigore concesso dal direttore di gara. Il suo tentativo si stampa sul palo ed il risultato non cambia. Questo non vieta ai sansalvesi di continuare a creare e Antenucci sfiora la rete a tu per tu con il portiere della Torrese a dieci minuti dal termine del primo tempo. Nella ripresa la partenza dei padroni di casa è positiva e subito un primo pericolo per i ragazzi di mister Rufini. Proprio quando la Torrese stava prendendo fiducia, gli ospiti hanno trovato il raddoppio con Marinelli servito da Di Ruocco, assist man di questa giornata (0-2). Non contenta del risultato, la squadra ospite trova la terza rete di giornata firmata da Marinelli servito dal compagno Antenucci (0-3) al settantatresimo. Passano i minuti ed il risultato non cambia. Arriva il triplice fischio e gli ospiti festeggiano insieme ai propri tifosi, giunti in quel di Castelnuovo Vomano per seguire la squadra.

Ora in casa U.s. San Salvo si pensa già alla prossima sfida. Domenica prossima al Bucci arriverà il Paterno, squadra attualmente capolista in classifica insieme alla Vastese che naturalmente arriverà a San Salvo senza voler commettere passi falsi.

Torrese-San Salvo 0-3

reti: 25’ Antenucci, 60’- 73’ Marinelli

ammoniti: Colanero (S)

Torrese: Spinelli, Di Berardino, Tarquini, Di Sante, Cristofari, Melchiorre, De Sanctis, Valentini (esce al 27’ per Pomponi), Giansante, Ferraioli, Addari; a disposizione: Del Sordo, Lolli, Salvi, Bonavita, Kruger, Mattucci. Allenatore: Calabrese;

U.s. San Salvo: Colanero, Vicoli (75’ entra Colitto), Ramundo, Triglione, Ianniciello, Izzi, Ferrante, Di Pietro (77’ entra Felice), Marinelli (85’ entra Consolazio), Di Ruocco, Antenucci; a disposizione: Cialdini, Iuliani, Ciavatta, Torres. Allenatore: Rufini.

Tutti i risultati dell’undicesima giornata

Acqua e Sapone-Alba Adriatica 2-1

Capistrello-Celano 2-2

Cupello-Miglianico 0-2

Martinsicuro-Sambuceto 3-1

Montorio-Val di Sangro 4-0

Paterno-Francavilla 2-0

Pineto-RC Angolana 3-2

Torrese-San Salvo 0-3

Vastese-Morro d’Oro 0-2

La classifica

Vastese 23

Paterno 23

San Salvo 21

Martinsicuro 21

Morro d'Oro 20

Pineto 20

Miglianico 19

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 12

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 4