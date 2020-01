Domenica positiva per le due squadre del Vastese impegnate nel campionato di serie C femminile. La Pro Vasto ha conquistato un punto ad Ortona mentre l'Audax Palmoli ha vinto in casa 4-1 contro il Pizzoli.

Intrepida Ortona - Pro Vasto femminile 1-1

Un pareggio con qualche rimpianto quello conquistato dalla Pro Vasto femminile a Ortona, contro una formazione che viaggiava a punteggio pieno. Le biancorosse hanno giocato con il piglio giusto sin dai primi minuti. Nei primi 45 minuti tanti i gol sbagliati, con le occasioni migliori capitate a Santini, Vitelli e Mazzatenta. Nella ripresa è Torosantucci, entrata al posto di Silvestri, a sbloccare il risultato con un bel calcio di punizione. Ma l'Ortona, a soli trenta secondi dal termine della partita, riesce a trovare l'ormai insperato pareggio. Domenica prossima la squadra del presidente Tumini ospiterà la Femminile Pescara.

Audax Palmoli - Pizzoli 4-1

Tutto facile per l'Audax Palmoli nella sfida casalinga con il Pizzoli. Le Panthers vanno in vantaggio al 20' con Delia Di Francesco e, dieci minuti dopo, raddoppiano con Di Ninni. Nella ripresa la squadra di casa trova il terzo gol, ancora con bomber Di Ninni, lasciando spazio poi anche alla rete delle avversarie, al 23'. Nel finale va in gol anche Aurora Savelli, dopo una precisa combinazione con Bolognese. La squadra di mister Cieri continua la sua marcia a punteggio pieno e domenica prossima sarà di scena sul difficile campo del Castelnuovo Vomano di mister Mucci.