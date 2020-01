È una moto che continua a far parlare di sè sulle riviste specializzate di tutto il mondo. Dopo essere stata nominata tra le 20 più belle d'europa, aver conquistato copertina e servizi giornalistici, la moto di Juan Josè Vincenzi approda anche su Easyriders, rivista specializzata delle due ruote. Una moto affascinante, nata dalla fantasia dell'artista e "artigiano delle moto" vastese, che è partito da uno dei suoi fumetti per dare vita alla moto di Johnny Truck, nome del protagonista e suo pseudonimo.

Easyriders, nelle sue versioni in inglese e tedesco, nel servizio dedicato alla Johnny Truck scrive: "Finalmente una Savage che fa onore al suo nome, dall’aspetto brutale e selvaggio! L’artista famoso a livello europeo Juan Josè Vincenzi di Vasto sulla costa adriatica, conosciuto anche con il nome d’arte di Johnny Truck, per i suoi lavori di pittura, incisioni e calligrafie artistiche e per le sue geniali intuizioni creative di Customizing".

Juanco continua a raccogliere i frutti della sua creatività e della sua arte. "La mia più grande soddisfazione è di essere stato pubblicato su una rivista di fama mondiale sia con la mia opera che con il personaggio Johnny Truck da me ideato che ha posato in prima pagina sulla copertina di ottobre. Per mè stata un'immensa soddisfazione e sono davvero grato per questo a Easyriders".

Foto di Costanzo D'Angelo