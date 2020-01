Domenica scorsa migliaia di atleti si sono dati appuntamenti a Roma per partecipare all'8ª edizione della Corsa dei Santi, gara di 10 km. con partenza davanti alla maestosa basilica di San Pietro. In tanti sono partiti anche dal vastese per questo appuntamento che ha visto anche la presenza di Carl Lewis come testimonial. Tra loro c'erano anche 10 podisti dell'Atletica Vasto: Davide Barone, Sergio Bontempo, Laura D'Angelo, Gianfranco Cicchini, Carmine De Girolamo, Lucio Del Forno, Levino Monaco, Michele Della Penna, Carlo Trivillini e Marcello Fioravante.

La Corsa dei Santi, come ogni anno, ha sostenuto un'iniativa benefica. Quest'anno la raccolta fondi è stata destinata ai bambini di Monrovia orfani di Ebola, epidemia che ha mietuto tantissime vittime in Africa Occidentale. In particolare ad occuparsi di oltre 1200 ragazzi e ragazze rimasti orfani sono i Salesiani, nei Don Bosco-Sean Devereux-Matadi e St. Joseph-8th Street di Monrovia, in Liberia.

"È stata come sempre una bella esperienza - spiega la presidente Silvana Critelli, che ha raccolto il racconto dei suoi atleti - di sport e condivisione".