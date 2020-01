Si è giocata questo pomeriggio la decima giornata del Campionato di Promozione abruzzese (gir. B) che ha visto vincere il Pro Sulmona (1-0 sul campo del Castello), il River Casale (2-0 in casa del Fara San Martino), il Passo Cordone (2-1 sul Villa 2015) ed il Silvi (1-0 contro il Torre Alex Cepagatti).

Un altro pareggio a reti inviolate per il Casalbordino, questa domenica di scena a Penne. I giallorossi, per la terza settimana consecutiva, non riescono a segnare pur creando moltissimo. Un solo punto portato a casa dai ragazzi di mister Farina che vengono scavalcati in classifica dal Vasto Marina. Ques’ultima vince in casa 2-0 sul Bucchianico grazie ai gol di Marino e Cesario.

La classifica vede al comando Il Delfino Flacco Porto (questa domenica un solo punto ottenuto contro la Virtus Ortona per i pescaresi) seguito dal Pro Sulmona, River Casale e Vasto Marina. Per le due squadre del territorio domenica prossima sono in prgramma due sfide da non sottavalutare. I casalesi saranno di scena in casa per ospitare il Castiglione Val Fino, mentre i vastesi tornerano in trasferta per affrontare il Villa 2015 e cercare di continuare a portare a casa punti. Per entrambe, l'obiettivo rimane la salvezza, ma sicuramente tutte e due le formazioni stanno diostrando di poter puntare a qualcosina di più.

Tutti i risultati della decima giornata

Castello-Pro Sulmona 0-1

Castiglione Val Fino- Pinetanova 0-0

Fara San Martino- River Casale 0-2

Fossacesia-Virtus Ortona 1-1

Il Delfino Flacco Porto- Palombaro 1-1

Passo Cordone-Villa 2015 2-1

Penne-Casalbordino 0-0

Silvi-Torre Alex Cepagatti 1-0

Vasto Marina-Bucchianico 2-0

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 20

Pro Sulmona 19

River Casale 19

Vasto Marina 18

Casalbordino 17

Penne 17

Silvi 17

Castello 2000 15

Fossacesia 14

Fara San Martino 13

Passo Cordone 13

Torre Alex 10

Villa 2015 10

Virtus Ortona 10

Pinetanova 9

Palombaro 8

Bucchianico 5

Castiglione Val Fino 4