Si chiude dopo appena due giri il Gran Premio di Valencia di Andrea Iannone. Dopo un ottimo avvio il pilota vastese è caduto chiudendo con uno zero la sua prima stagione in sella alla Ducati ufficiale. Dopo il decimo posto della scorsa stagione, con la Ducati Pramac, Iannone chiude questo 2015 al quinto posto. A prescindere da questa caduta, pesano sul bottino finale i due ritiri a cui è stato costretto nelle ultime gare (Giappone e Malesia) a causa di problemi tecnici.

La gara. Ottima partenza per Andrea Iannone che riesce subito a piazzarsi in quarta posizione alle spalle di Lorenzo, Marquez e del suo avversario diretto Pedrosa per il quarto posto mondiale. Il pilota vastese riesce a reggere bene il ritmo dei primi tre della classe, ma poi, dopo il secondo giro, Iannone scivola a terra ed esce fuori pista distruggendo la moto. Addio alla gara e addio al quarto posto nella classifica mondiale. Fortunatamente, nonostante la brutta caduta, per lui non ci sono state conseguenze fisiche. Un vero peccato per lui, vista l'ottima partenza che gli aveva permesso di recuperare 3 posizioni ed incollarsi alle spalle dei tre spagnoli.

Nei giri successivi la rincorsa ai primi posti di Rossi continua. Il pilota pesarese arriva a recuperare ventidue posizioni, mettendosi dietro al terzetto spagnolo, distante più di dieci secondi. Negli ultimi dieci giri Rossi prova a riprendere i primi tre, ma l'impresa non gli riesce. Lorenzo vince il mondiale e si chiude qui un'annata emozionante e che avrà certamente, come già accauto nelle scorse settimane, una lunga coda di commenti e polemiche per il duello Rossi-Lorenzo.