Ancora due squadre al vertice, entrambe a punteggio pieno. Sono il Lentella e l'Atletico Cupello che prima dello scontro diretto del 22 novembre continuano a darsi battaglia a distanza a suon di gol.

Il Lentella supera non senza fatica in casa una Virtus Tufillo rimaneggiata. Ad aprire le marcature sono proprio gli ospiti, dopo aver sfiorato due volte il gol, con Petra che disegna una traiettoria imparabile per Roberti. La reazione dei lentellesi non si fa attendere ed è il solito Giuseppe Ramundi a riportare in parità la partita con un preciso diagonale.

Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di completare il sorpasso, ma la Virtus riesce a tenere. Vibranti le proteste per un gol annullato a Di Ninni per un dubbio fuorigioco. Prima del triplice fischio finale, Roberto Tozzi è abile a fiondarsi sulla ribattuta del portiere su un calcio di punizione per insaccare il 2 a 1 finale.

Altalena di emozioni a Pollutri, dove l'Atletico Cupello riesce a imporsi per 3 a 2. Sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Frasca. I cupellesi pareggiano con Conte, ma i granata - che finora stanno disputando un buon campionato - tornano nuovamente in vantaggio con Travaglini. Conte sigla la propria doppietta personale siglando il nuovo pareggio. I padroni di casa hanno l'occasione di superare ancora i cupellesi, ma Antonino Di Ninni para il secondo rigore della stagione. Prima del triplice fischio finale, i biancorossi di mister Carbonelli mettono la freccia e segnano il gol decisivo con Marcianelli (tiro da fuori area all'incrocio).

Al terzo posto sale l'Aurora Furci. Al primo anno dopo la mancata iscrizione della stagione passata, i furcesi stanno dimostrando di non aver perso dimistichezza con il pallone. In casa vincono di misura 1 a 0 contro il Vasto salendo al terzo posto solitario. Autore del gol partita Arcomeo Bonacquista.

Nel derby dell'Alto Vastese, Dinamo Roccaspinalveti e New Robur impattano sul risultato di 2 a 2. La formazione di Castiglione, a segno con Davide Magnacca I e Nicola La Fratta, sono stati raggiunti a un minuto dalla fine. Per i biancoverdi di Roccaspinalveti le reti sono state firmate da Basso Colonna e Martin Suriano.

Ieri la prima vittoria del Carunchio 2010 in trasferta per 4 a 1 contro il Guilmi. Per gli ospiti i primi tre punti del campionato arrivano grazie a due doppiette, quelle di Alberto Caracciolo e Mario Marianacci; per il Guilmi in gol Giacomo Perrucci.

Completa la giornata il posticipo tra Real Cupello e Real Liscia. Sul sintetico cupellese i padroni di casa infilano la seconda vittoria consecutiva dopo un avvio difficile imponendosi per 3 a 2. È il più giovane della squadra ad aprire le marcature, Nando Di Risio (classe 1999), che con un preciso tiro spiazza il n. 1 avversario, Nicola Manes. Il Real Liscia - fermo ancora a 0 punti - trova il pareggio grazie un rimbalzo anomalo di un cross: la palla supera Berardi e l'attaccante ospite insacca.

Nella seconda frazione di gioco, Mirco Palazzo firma su rigore (per atterramento di Capraro) il nuovo sorpasso rossoblu. Le emozioni si concentrano nei minuti di recupero. Il Real Liscia agguanta nuovamente il pareggio sugli sviluppi di una punizione con un colpo di testa ben piazzato, ma i cupellesi non ci stanno. Palla al centro, Gerardo Saturno si porta al limite dell'area e lascia partire un potente tiro sul quale Manes ribatte, sulla palla vagante si avventa Marcello Capraro che infila il definitivo 3 a 2 per la formazione di mister Scardigno. Il Real Cupello sale a 6 punti; nota di merito per il portiere Manes che ha sventato diverse occasioni dei padroni di casa salvando il risultato fino ai minuti finali.

I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA

Aurora Furci - Vasto 1-0

Dinamo Roccaspinalveti - New Robur 2-2

Guilmi - Carunchio 2010 1-4 (ieri)

Lentella - Virtus Tufillo 2-1

Pollutri - Atletico Cupello 2-3

Real Cupello - Real Liscia 3-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lentella 12

Atletico Cupello 12

Aurora Furci 10

Dinamo Roccaspinalveti 8

New Robur 7

Real Cupello 6

Pollutri 4

Guilmi 4

Carunchio 2010 3

Vasto 2

Virtus Tufillo 0

Real Liscia 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Cupello - Dinamo Roccaspinalveti

Carunchio 2010 - Real Cupello

New Robur - Lentella

Real Liscia - Pollutri

Vasto - Guilmi

Virtus Tufillo - Aurora Furci