È un inizio di stagione entusiasmante quello della BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Le vastesi, nella sfida casalinga contro il Teramo, hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva che le fa restare al comando della classifica insieme al Pescara 3. Senza storia la sfida con il Teramo, chiusa 3-0 (25-22/25-16/25-16) davanti ad una bella cornice di pubblico. Le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno saputo limitare gli errori e fare buone cose in attacco, pur nella consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare.

Alla vigilia della stagione, però, in pochi si aspettavano una San Gabriele a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate. Il calendario (con 3 sfide giocate in casa) ha dato una mano, ma Genovesi e compagne stanno crescendo partita dopo partita e in classifica sono davanti anche all'Orsogna, squadra favorita del girone, che ieri ha perso 3-2 con Lanciano.

"Contro il Teramo - commenta il team manager Ettore Marcovecchio - è stata forse la vittoria più netta con un'ottima prestazione in attacco di tutta la squadra, mentre c'è ancora molto da lavorare in difesa. Sempre buono il rendimento in ricezione e piccoli passi in avanti dei due palleggiatori". Nella quinta giornata la BCC San Gabriele dovrà far visita ad un'Orsogna con il dente avvelenato per la sconfitta rimediata nel 4° turno e che cercherà la vittoria buona per il sorpasso ai danni delle vastesi.

