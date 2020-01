Continua a tenere banco a San Salvo la discussione sul centro storico. Da una parte c'è l'annosa questione dello spopolamento. Nei due quartieri storici "resistono"( antica città murata e Savoia/Garibaldi) poco più di mille abitanti [LEGGI] con evidenti ricadute negative sulle attività presenti.

Il 5 novembre scorso commercianti, rappresentanti di categoria e istituzionali si sono incontrati per parlarne. Osvaldo Menna, ex assessore e attuale coordinatore del movimento civico San Salvo LavORA, non ha risparmiato precise accuse nei confronti di chi si è succeduto alla guida della città: "Spiace constatare che sia i nuovi amministratori che chi li ha preceduti, in simbiosi perfetta, hanno colpevolizzato solo i commercianti del vecchio centro per lo svuotamento della piazza e la morte dopo una lenta agonia, del commercio. In poche parole, secondo loro, la colpa è di commercianti ed esercenti. Ma come può essere possibile che un imprenditore investe in una attività e poi fa di tutto per distruggerla? Cari amministratori vecchi e nuovi: questo non ha senso! L'analisi e l'opinione nostra e dei commercianti del Vecchio Centro è un'altra invece: Il primo nemico del Vecchio Centro, oltre a quanto abbiamo già affermato nel comunicato sulla tensostruttura, è l'assoluta mancanza di una politica abitativa che le amministrazioni avrebbero dovuto promuovere. I commercianti ormai hanno perso entusiasmo e passione vedendo che i loro rappresentanti li hanno più o meno abbandonati. Penso, anzi pensiamo, che ora gli attori in campo, politici, commercianti, i loro rappresentanti e tutta la cittadinanza debbano ragionare, interloquire e trovare soluzioni per riportare il nostro Vecchio Centro nel cuore a al centro dell'attenzione di tutti".

Dall'altra parte c'è la vicenda della tensostruttura che in piazza Aldo Moro ospiterà per un mese le iniziative natalizie al coperto [LEGGI]. Un'idea dell'associazione New Generation (non invitata al dibattito sulla loro proposta) che aveva generato qualche timore in alcuni operatori del centro storico, primo fra tutti proprio Menna che in una lettera aveva chiesto al Comune di non autorizzare l'evento.

Ora, dopo le rassicurazione dell'assessore al Turismo Oliviero Faienza e del sindaco Tiziana Magnacca, il comitato civico di Menna fa dietro front: "L'amministrazione comunale ha garantito e assicurato che tutti gli eventi che negli anni precedenti si sono svolti in centro verranno confermati e si terranno sempre nel nostro amato vecchio centro. Con queste garanzie ben venga quindi la tensostruttura in piazza Aldo Moro a portare altre e nuove attrazioni nella nostra città, speriamo nel rispetto delle regole".

"Il sindaco - conclude Osvaldo Menna - ha inoltre annunciato due interessantissime nuove iniziative che coinvolgeranno il Vecchio Centro e cioè le colonnine parchimentro, che mi auguro vengano installate anche in Piazza Amendola, e l'attivazione del servizio navetta fornito da due minibus elettrici che circoleranno per il vecchio centro in inverno e lo collegheranno con la Marina in estate. A tale proposito il comitato cittadino sarebbe onorato di partecipare al progetto per definire orari e fermate".