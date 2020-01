Per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket è tempo di derby. Domenica 8 novembre, alle 18, ala PalaBCC i biancorossi sfideranno il We're Basket Ortona per la 7ª giornata del campionato di serie B. Giovedì sera Ierbs e compagni sono scesi in campo al PalaTricalle di Chieti contro la Proger, formazione che milita in A2, per una sfida amichevole per la raccolta fondi destinata al contrasto della violenza sulle donne. "Siamo contenti di aver ricevuto l'invito dal Chieti - ha commentato coach Luise - e di aver contribuito ad una causa importantissima. Dal punto di vista agonistico abbiamo potuto testare i nostri meccanismi di gioco contro un avversario di categoria superiore".

Le indicazionie emerse dalla sfida con i teatini torneranno sicuramente utili domenica quando i biancorossi si troveranno di fronte gli uomini di coach Sorgentone, vecchia conoscenza del basket vastese. Nelle fila del We're Basket Ortona ci sono anche altri due ex: Alex Martelli, l'anno scorso a Vasto, e sopratutto Gianluca Di Carmine, l'ingegnere-cestista che fu tra i protagonisti della cavalcata della Vasto Basket terminata ad un soffio dalla finale playoff.

Ma è tutto il roster ortonese ad essere di elevata qualità, con giocatori esperti e che diranno certamente la loro in stagione. Gli ospiti si presentano con 8 punti in classifica (4 vinte e 2 perse) mentre i vastesi, dopo la sconfitta di Martina Franca, sono fermi a quota 4. Inevitabile che, all'inizio di un ciclo terribile di partite, la Vasto Basket debba cercare in tutti i modi di fare sua la vittoria. Rientrerà capitan Ierbs e sono in crescita le condizioni di Vincenzo Dipierro. "Vincenzo cresce giorno dopo giorno - ha detto coach Luise alla vigilia - e per noi è importante averlo al meglio della condizione, sia in allenamento che in partita. Speriamo possa fare un ulteriore step così che, insieme all'impegno di tutti i ragazzi, possa aiutarci a vincere".

In settimana la società biancorossa ha anche diramato la nuova composizione della dirigenza.

