Intitolare la tribuna centrale dello Stadio Aragona di Vasto all'avvocato Federico De Mutiis, e la nuova sala stampa a Dante Marramiero. Questo è quello che la società Vastese Calcio vorrebbe fare nel ricordo di due figure storiche del calcio biancorosso. Ed è questo il motivo per il quale, nella giornata di ieri, i dirigenti vastesi hanno protoccollato in comune questa richiesta, con la speranza che ciò possa accadere.

Nella nota diramata in mattinata, la società ha sottolineato in poche parole il contributo dato da questi due uomini: "Il primo è stato per circa quarant'anni una colonna portante del calcio Vastese. E’ stato anche grazie alla sua tenacia e passione se negli anni '70 siamo arrivati ad essere tra i protagonisti dell’allora serie C. E sempre grazie all’avvocato De Mutiis siamo ripartiti dopo un fallimento. Riportare in poche righe cosa ha significato quest'uomo per il calcio biancorosso è davvero difficile. Dante Marramiero, invece, è stato per due anni presidente della Vastese Calcio nei primi anni '90 ma in quel breve lasso di tempo si è fatto apprezzare per le sue doti umane ed imprenditoriali. Ancora oggi nel cuore dei tifosi biancorossi c’è spazio per il commendatore".

Infine si legge nella stessa nota: "Se saremo autorizzati dal consiglio comunale, e sinceramente non crediamo che ci possano essere intoppi, procederemo a due distinte cerimonie in occasione di altrettante gare interne". Ora la palla passa al Comune, il quale dovrà decidere se approvare o no questa richiesta.