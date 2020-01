Nel periodo in cui si parla dell'abolizione di Imu e Tasi, c'è chi pensa di riscuoterla privatamente. Sono i due truffatori che si aggirano in questi giorni a Vasto Marina, cercando di spillare soldi agli anziani.

Un raggiro simile era stato riscontrato nel Vastese già due anni fa. La tecnica è nota. Dicono di essere dipendenti del municipio addetti ad eseguire verifiche sull'immobile per la determinazione degli importi dei tributi comunali. Poi, una volta entrati in casa, uno dei due truffatori distrae la vittima, l'altro fa finta di allontanarsi per telefonare e, invece, rovista nelle altre stanze in cerca di denaro e oggetti di valore.

Le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di non aprire le porte di casa a persone che si prensentano a vario titolo sostenendo di dover effettuare controlli e di segnalare la presenza di queste persone.