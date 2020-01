PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Continua il momento positivo dello Sporting San Salvo. Nell'anticipo dell'ottava giornata si impone in casa per 2 a 0 contro il Piazzano, formazione che finora si è comportata bene. Sul sintetico di via Stingi i tre punti sono arrivati grazie alle reti di Silvio Cardarella e Dario Costantini. In attesa delle partite di domani, la truppa di mister Marcello consolida il secondo posto solitario a 17 punti. Davanti c'è la Casolana a 21 impegnata nella trasferta di Celenza sul Trigno.

Continua la striscia positiva del Montalfano di mister Liberatore. Per i cupellesi si rivela decisiva la "zona Cesarini". È infatti Fiermonte al 95esimo a evitare che la partita termini con un pareggio firmando l'1 a 0. I gialloverdi salgono momentaneamente così al quarto posto solitario.

L'OTTAVA GIORNATA

Mario Tano - Spal Lanciano

Guastameroli - Tre Ville

Marcianese - Fresa

Montalfano - S. Vito 1-0

Real Montazzoli - Roccaspinalveti

Scerni - Gissi

Sporting San Salvo - Piazzano 2-0

TERZA CATEGORIA

Nell'unico anticipo della quarta giornata arrivano i primi tre punti per i ragazzi del Carunchio 2010 che stravincono in trasferta contro il Guilmi per 4 a 1; per la squadra di mister Racciatti, oggi priva di entrambi i portieri espulsi nel turno precedente, si tratta del secondo ko consecutivo.

LA QUARTA GIORNATA

Aurora Furci - Vasto

Dinamo Roccaspinalveti - New Robur

Guilmi - Carunchio 2010

Lentella - Virtus Tufillo

Pollutri - Atletico Cupello

Real Cupello - Real Liscia