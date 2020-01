Esordio con vittoria per l'Eurogames Cupello calcio a 5 nel campionato di serie D. Dopo aver saltato la prima giornata per indisponibilità del campo del Libertas Stanazzo, gli orange si sono imposti per 3-1 in casa del Real Carpineto Sinello. La partita, valevole per la 2ª giornata, si è disputata nella rinnovata struttura di Carpineto Sinello, fiore all'occhiello dell'impiantistica sportiva comunale. Con entrambe le formazioni alla prima esperienza in assoluto in un campionato di calcio a 5, la prima fase del match è stata di studio. A spezzare gli equilibri è stato un bel tiro dalla distanza di Pollutri che ha portato in vantaggio gli ospiti al 15'. Tre minuti dopo il pareggio dei padroni di casa che hanno sfruttato una delle tante percussioni centrali per trovare la rete con l'ultima deviazione di un difensore cupellese. Fino allo scadere dei primi 30 minuti occasioni per entrambe le squadre con i portieri grandi protagonisti.

Al rientro in campo l'Eurogames ha trovato il gol del vantaggio dopo 5', sfruttando una percussione sulla destra di Cirese bravo a servire Ciffolilli che ha siglato il 2-1. Il Carpineto ha provato ad affidarsi alla classe di Zocaro, sempre un pericolo per la difesa avversaria, senza però avere fortuna nelle conclusioni a rete. E così, al 16', è stato Fortunato, giocatore e allenatore dell'Eurogames, ad andare a segno direttamente su calcio di punizione. Un 3-1 che regala i primi 3 punti della storia alla squadra del presidente Cicchini. A fine partita grande sportività e accoglienza del Real Carpineto Sinello che ha ospitato per il terzo tempo i giocatori del Cupello.

Domenica prossima l'Eurogames riceverà la visita del Torre Calcio mentre il Real Carpineto sarà di scena a Sant'Eusanio.