Mattinata particolare alla scuola "Ritucci-Chinni" dove - nell'ambito del progetto di educazione ambientale - la Nuova Direzione Didattica ha organizzato un momento aggregativo importante, con la simpatica esperienza della raccolta delle olive, presenti all'interno dello stesso istituto, coinvolgendo alunni, famiglie e personale scolastico.

Durante la mattinata, grandi e piccini si sono cimentati nella raccolta delle olive, attività "spezzata" da un gustoso pic-nic. "Riteniamo che educazione ambientale e rispetto della natura - ha spiegato la dirigente scolastica Nicoletta Del Re - siano obiettivi importanti da conseguire. Questa esperienza rientra nel progetto di educazione ambientale che stiamo portando avanti in ogni plesso, con iniziative diverse".

Come sottolineato dalla stessa dirigente, inoltre, l'esperienza organizzata per questa mattina è utile anche sul piano relazionale e sociale: "L'iniziativa di oggi rientra nei punti del POF relativa all'apertura della scuola alle famiglie e agli stakeholder del territorio, per incentivare la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola".