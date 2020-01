Prende il via in questo fine settimana la 15ª edizione della Rassegna Musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto, organizzata dal Coro Polifonico Histonium con la direzione artistica del maestro Luigi Di Tullio. Ogni concerto si aprirà con l’esecuzione di brani a cura del Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto” che, insieme al suo maestro Luigi Di Tullio e al suo presidente Bruno di Lena e a tutto il direttivo, porta avanti questa iniziativa.

Si inizia questa sera, sabato 7 novembre, alle 19 nella Cattedrale di San Giuseppe con il Coro Ensemble La Rose di Piovene Rocchette (Vi), diretto da Jose Borgo. Domani, domenica 8 novembre lo stesso coro sarà protagonista del concerto Note di Pace, per il centenario della Grande guerra. Il concerto, alle ore 11, si terrà nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos mentre per il canto conclusivo le coriste si sposteranno in Piazza Verdi, dove c'è l'omaggio realizzato dall'Università delle Tre Età, partner della Rassegna.

La Rassegna proseguirà sabato 21 novembre con il concerto della Corale Trebula di Quadri, diretta da Domenico Coccia, nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos alle ore 19. Il programma sarà interamente dedicato alla musica corale e folclorica abruzzese, eseguito da un coro vincitore di diversi concorsi in Abruzzo

Domenica 22 novembre ci sarà il tradizionale appuntamento con la festività di Santa Cecilia. Alle ore 11, nella chiesa di San Pietro in Sant'Antonio, si terrà la celebrazione eucaristica animata dal Coro Polifonico Histonium.

Sabato 28 novembre alle ore 19, presso la Cattedrale di San Giuseppe, due momenti dedicati alla “musica in archivio”. Una mini conferenza dedicata alla ricerca, con la presentazione di due manoscritti musicali conservati nell’Archivio Capitolare della Cattedrale, e segnalati a Luigi Di Tullio da Davide Aquilano e Maria Carmela Marino in occasione del riordino dell’archivio stesso. Un’occasione preziosa per conoscere una parte del nostro patrimonio archivistico musicale, oggetto della seconda parte dell’incontro. La redazione del MVSA Musica d’Abruzzo, formata da Gianfranco Miscia (archivistica e biblioteconomia – coordinamento editoriale), Massimo Salcito (musica antica – iconografia musicale), Domenico Di Virgilio (etnomusicologia), Maria Cristina Esposito (danza), Luigi Di Tullio (musica corale), presenterà il sito internet interamente dedicato alla musica abruzzese www.musabruzzo.it. Un modo sicuramente “inconsueto” per riscoprire l’Abruzzo e i suoi mille tesori di musica, arte e cultura.