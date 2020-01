Alcune classi delle scuole primarie di Furci, Gissi, Liscia e San Buono, dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, per la prima volta, aderiscono al progetto eTwinning, guidato dalle insegnanti Adriana Di Risio e Lorenza Sambrotta.

Si tratta di un gemellaggio on line con Paesi europei. La parola chiave, il cuore di tutto il progetto, è l’INCONTRO ‘elettronico’, ma reale, con qualcuno che è veramente dall’altra parte del "filo". È una grande opportunità che favorisce la comunicazione, il confronto, lo scambio di idee, di esperienze e di buone pratiche. Le classi coinvolte, nonostante la lontananza geografica, hanno la possibilità di cooperare; di usare le nuove tecnologie; di condividere obiettivi comuni; di apprendere divertendosi, costruendo competenze relative alla lingua inglese e all’aspetto socio-relazionale.

"eTwinning" stimola un nuovo modo di fare scuola che permette di non annoiarsi e non annoiare. È uno strumento che fa perno su motivazione, curiosità e partecipazione attiva, dando alla didattica un'impronta laboratoriale. La sua forza sta nell'arricchimento degli alunni e gli insegnanti che si mettono in gioco, i quali pervengono, non solo ad un ampliamento del proprio bagaglio culturale e all’acquisizione del concetto di cittadinanza d'Europa e del mondo, ma anche ad una crescita personale.