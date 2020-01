Sarà allestito domani, domenica 8 novembre, a partire dalle ore 9.30 e fino alle 19.30, in piazza Diomede, il banchetto per la raccolta firme dell’associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dell’infanzia Papi Gump.

"Il documento, del quale si chiede la sottoscrizione da parte dei genitori vastesi, è intitolato: Dieci domande rivolte al sindaco e alla Giunta comunale da genitori ormai sfiniti", spiega Antonio Borromeo, presidente del sodalizio.

"L’iniziativa rappresenta una forma di protesta ma anche lo stimolo ad ottenere risposte su precisi quesiti che, negli ultimi anni, molte famiglie vastesi si pongono in ordine alle coperture assicurative scolastiche per i propri figli minori e alle spese straordinarie a cui sono costrette pur di assicurare il normale svolgimento delle attività di apprendimento nel corso delle normali lezioni.

Gli argomenti esposti nel documento mettono in luce una prassi che va consolidandosi negli anni ma che non trova nessuna corrispondenza nei principi propri dell’obbligo scolastico e della libertà d’insegnamento e di apprendimento e che comporta aggravi di spesa sui già compromessi bilanci familiari".