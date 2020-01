Sarà una lunga settimana quella che chiuderà il mese di Novembre per la Vastese ed il San Salvo. Questo pomeriggio si sono tenuti i sorteggi per le semifinali di Coppa Italia e, al termine dell'incontro tenutosi a Pescara nella sede della Figc, sono state rese note le gare in programma per il 25 Novembre ed il 9 di Dicembre.

All'Aragona si terrà l'andata che vedrà contrapposte la formazione di mister Colavitto e quella di mister Rufini. Il ritorno si giocherà ad Davide Bucci il 9 Dicembre appunto. Nella gara di andata le due squadre si affronteranno solo tre giorni dopo il derby di campionato che si terrà sempre all'Aragona (22 Novembre). L'altra semifinale vedrà contrapposte il Pineto e la Renato Curi Angolana.

Il mese di Novembre si concluderà dunque con due gare davvero da non perdere che sicuramente promettono spettacolo. Intanto questa domenica si torna in campo in Eccellenza con le partite in programma per l'undicesima giornata [LEGGI].