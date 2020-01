Episodio dai contorni ancora tutti da chiarire, quello avvenuto nella prima serata di oggi in via Roma, dove una Fiat Punto è stata danneggiata. Secondo una prima ricostruzione, un giovane, capelli corti e vestito di scuro, si sarebbe avvicinato all'auto e avrebbe rotto il finestrino anteriore e posteriore del lato sinistro della vettura. Lo stesso giovane si sarebbe poi accorto della presenza di due ragazzi seduti su un muretto sul lato di via Roma dell'Arena alle Grazie e sarebbe quindi fuggito in direzione di piazza Verdi.

Dopo aver sentito il rumore dei vetri infranti, anche la proprietaria del mezzo si è affacciata in strada, constatando che le avevano danneggiato l'auto, ma del giovane già non c'era più traccia.

Sul posto, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto che ha avviato le indagini per risalire al responsabile del gesto. Al momento, appare difficile ipotizzare un tentativo di furto, visto l'evidente obiettivo di danneggiare l'auto il più possibile e in breve tempo. Rimane però da chiarire se si sia trattato di un atto vandalico su un obiettivo "casuale" o meno.