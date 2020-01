Selezione di offerte di lavoro in Abruzzo e sul territorio nazionale. A cura di Alessandro La Verghetta.

Offerte sul territorio nazionale e regionale

350 assunzioni nel piano 2016 di microsoft

info: https://careers.microsoft.com/?rg=it

- 1000 professionalità dei fat food con burger King

info sul sito aziendale

- 1000 maxi programma pre-natalizio di Amazon

info: http://www.amazon.jobs/findcareersby

- 6 disegnatori meccanici e pneumatici a chieti

info: www.monster.it

- 350 periti elettrotecnici e giovani nel piano Terna

info: www.terna.it

- 5800 selezioni Ryanair per i nuovi voli in Sicilia e Puglia

info: corporate.ryanair.com

- 13 softwaristi per azienda metalmeccanica. Sede Chieti

info: www.monster.it

- 12 operatori Anas per le strade abruzzesi

info: www.stradeanas.it

- 27 posti e tirocini nelle società del gruppo Enel

info: www.enel.it

- 5 posti personale per negozi a Chieti e L’Aquila

info: www.camomillaitalia.com

- 40 neolaureati nel gruppo Prysmian sede Milano

info: www.prysmiangroup.com

- 1000 magazzinieri in provincia di Piacenza

candidature su: www.gigroup.it e logistica.piacenza@gigroup.co indicando riferimento 130440

- 10 carpentieri in provincia dell’Aquila

info: monster.it

- 1800 nuovi ingressi junior e senior da Accenture

info sul sito aziendale

- 100 Giovani nel gruppo bancario Credem

info: www.credem.it

- 1 posizione commerciale presso azienda di Fossacesia

cv a : personbale@myeatness.com

- 30 informatori scientifici per aurora biofarma

info: www.aurorabiofarma.it

- 500 candidature al piano assunzioni Ferrovie dello Stato

info: www.fsitaliane.it

- 39 Laureati e stage alla Pirelli

info sul sito aziendale

- 600 assunzioni nei nuovi negozi Calzedonia Group

info: http://calzedonia.sites.aitamiraweb.com/it/

- 8 autisti di ambulanze nel Chietino

info: www.monster.it

- posti settore ambiente-ecologia

invio cv e foto a: ecorisorse@yahoo.it

- 6 Figure professionali piattaforma web a Roma e Pescara

info://www.tiassisto24.it/biog/lavoraconnoi

- 5 termoidraulici per azienda marsicana in Svizzera

info: cpi avezzano tel 0863 25028, fax 0863 25028, e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it

- 24 posti di lavoro nelle fattorie del Regno Unito

info: www.pickingjobs.com/england

- 100 animatori per stagione invernale in Europa ed Africa

cv a euress.chivasso@cittametropolitana.torino.it

- 113 personale per i negozi Adidas nel mondo

info: http://careers.adidas-group.com

- 20 tecnici strumentisti in Olanda

info: www.regione.puglia.it/web/files/eures%202015/olanda_strumentista.pdf

- 10 addetti vendite sito e-commerce in Portogallo

info: http://jobs.teleperformance.pt/en-gb/jobs/italian-customer-care-fashion-advisor

- 1 collaboratore interior design in Vasto (Ch)

info: 3358197166 - info@vasto.scavolinistore.net

Comune di Vasto

Avviso Pubblico - Costituzione di un una long list di progettisti e Societa' di Progettazione Europea

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Finanziaria e Politiche Comunitarie intende acquisire le candidature di esperti per l’istituzione di una long list di professionisti e società esperte in progettazione europea che siano di supporto al Comune di Vasto nella progettazione ed eventuale realizzazione di progetti europei, nazionali e regionali, finanziati per intero o cofinanziati da fondi comunitari e/o nazionali e regionali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni (Direttiva 2004/18/CE).

Per richiedere l’iscrizione nell’elenco gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura (modello di domanda - allegato 1 e scheda valutazione All. 2) in una delle seguenti modalità:

1) in carta semplice, debitamente compilata e sottoscritta, a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto – Servizio Pianificazione Finanziaria e Politiche Comunitarie – P.zza Barbacani, n.2 -66054 VASTO (CH);

La domanda dovrà riportante al suo esterno la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROGETTISTI E SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA “, oltre che riportare sul frontespizio della busta in maniera chiara il nominativo del mittente.

2) tramite PEC all’indirizzo comune.vasto@legalmail.it all’attenzione della Dott.ssa Simona Di Mascio indicando nell’oggetto della mail : “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROGETTISTI E SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA:

La scadenza è fissata entro le ore 12:00 del 09/11/2015

Progettazione europea, il Comune si muove

Avviso Pubblico - Costituzione di un una long list di progettisti e Societa' di Progettazione Europea

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Finanziaria e Politiche Comunitarie intende acquisire le candidature di esperti per l’istituzione di una long list di professionisti e società esperte in progettazione europea che siano di supporto al Comune di Vasto nella progettazione ed eventuale realizzazione di progetti europei, nazionali e regionali, finanziati per intero o cofinanziati da fondi comunitari e/o nazionali e regionali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni (Direttiva 2004/18/CE).

Per richiedere l’iscrizione nell’elenco gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura (modello di domanda - allegato 1 e scheda valutazione All. 2) in una delle seguenti modalità:

1) in carta semplice, debitamente compilata e sottoscritta, a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto – Servizio Pianificazione Finanziaria e Politiche Comunitarie – P.zza Barbacani, n.2 -66054 VASTO (CH);

La domanda dovrà riportante al suo esterno la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROGETTISTI E SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA “, oltre che riportare sul frontespizio della busta in maniera chiara il nominativo del mittente.

2) tramite PEC all’indirizzo comune.vasto@legalmail.it all’attenzione della Dott.ssa Simona Di Mascio indicando nell’oggetto della mail : “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI PROGETTISTI E SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA:

La scadenza è fissata entro le ore 12:00 del 09/11/2015

