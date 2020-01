Conto alla rovescia per il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento di una stagione della MotoGp che aspetta di conoscere chi sarà il suo campione. Rossi o Lorenzo? Di questo duello tanto si è detto e scritto e sarà così certamente fino a domenica e anche dopo. Ma la classe regina delle due ruote vedrà anche un'altra sfida: quella tra Pedrosa e Andrea Iannone per la conquista del quarto posto, alle spalle di Marquez. Il pilota vastese, con i due zero rimediati nelle gare di Giappone e Malesia a causa di problemi alla sua Desmosedici Gp15, si è visto sorpassare in classifica generale dallo spagnolo. Ma sono appena due i punti che separano Iannone dal pilota della Honda, "basterà" arrivare davanti al rivale per conquistare l'agognato quarto posto.

"Quella di Valencia è una pista favorevole per noi: lo scorso anno con la GP14 sono stato al comando della gara per i primi dieci giri e poi sono rimasto nelle posizioni di testa per altri cinque giri, e quindi conto di poter lottare con i primi anche quest’anno - ha detto Iannone alla vigilia". Una moto nuova, la sua Desmosedici, che in stagione ha regalato gioie (permettendogli di andare sul podio) e qualche dolore. Ma è certamente un'ottima base per una stagione 2016 che vedrà il pilota vastese ancora protagonista. Intanto, però, c'è da correre quest'ultima gara, prima dei test e dell'operazione alla spalla. "Credo che la GP15 abbia un buon potenziale a Valencia e io proverò a colmare il distacco di due punti che mi separa da Pedrosa - ha aggiunto Iannone -. Per me è molto importante arrivare al quarto posto in campionato e quindi farò la mia gara su Dani, cercando di arrivare davanti a lui". E, se nell'inseguire il suo obiettivo, riuscirà anche a dare una mano all'amico Valentino Rossi (che partirà dall'ultima posizione), non sarà certamente dispiaciuto. Ma prima c'è da chiudere nel migliore modo possibile la sua annata in rosso, provando anche a tornare sul podio come accaduto già tre volte in questa stagione.