Non c’è tempo per riposare e non ce ne sarà sino al termine della stagione per le diciotto formazioni del Campionato di Eccellenza abruzzese. Questa domenica andrà in scena l’undicesima giornata di una competizione che si fa sempre più combattuta al passare delle settimane. Il fatto che ci troviamo ancora a novembre, non vieta alle squadre del girone di porre le basi solide per quello che poi sarà il periodo più importante della stagione. Mancano ancora sette partite per chiudere il girone d’andata e meno di un terzo delle gare del calendario si sono giocate. La classifica, per quanto corta, ha già ribadito quali saranno le vere gerarchie di questa lunga ed emozionante stagione.

A partire dalla capolista Vastese che, grazie al pareggio del Paterno di domenica scorsa con il Morro d’Oro, è riuscita a portarsi a più tre dalla diretta inseguitrice. Un primo allungo, se pur minimo, che dovrà essere letto dai biancorossi come una spinta in più per scappare via da tutte le avversarie e continuare a guardarle dall’alto. Fuggire via non solo dalle inseguitrici, ma anche da questa categoria e coronare quello che per molti, da anni, è risultato essere non un sogno, ma una necessità. La serie D va conquistata non a parole, ma con i fatti, con i risultati e nessuno, da capitan Giuliano al più giovane, ha intenzione di sedersi sugli allori. Sarà una stagione lunga, combattuta e da vivere fino all’ultimo secondo, partendo da questo finesettimana. All’Aragona tra due giorni arriverà un Morro d’Oro che ha già dato prova di poter dar fastidio e non poco. I ragazzi di mister Nico D’Eugenio (squalificato dal giudice sportivo nel post gara contro il Paterno) arriveranno a Vasto con la voglia di bloccare la corsa vincente di una Vastese consapevole e conscia di dover fare la partita e chiudere la pratica subito. I diciassette punti conquistati dai teramani sino a questo momento dicono tanto sul valore e sulle qualità di questa squadra. Una formazione che stavolta dovrà fare a meno di Colacioppo a centrocampo e Intellini in difesa (squalificati), priva anche dell’infortunato Pellanera. Una squadra che è in grado di chiudersi bene e poi ripartire in velocità, un fattore che mister Colavitto non prende sicuramente sotto gamba. L’allenatore della Vastese non potrà fare affidamento con ogni probabilità su Iaboni, il quale sta combattendo contro i problemi fisici già da questa estate. Se fino ad un certo momento il suo stop è stato dovuto al problemino al polpaccio, ora si è aggiunto il fastidio al bicipite femorale. Per evitare di riaverlo non al cento per cento e così rischiare di peggiorare le cose, l’attaccante biancorosso dovrà prima superare questo inghippo e quindi domenica non scenderà in campo, o per lo meno così pare. Oltre al ‘Puma’, anche Della Penna potrebbe non prendere parte alla gara. L’infortunio ormai è stato superato, ma si sta cercando ora di metterlo nella situazione di ritrovare la forma al cento per cento. Dovrebbe tornare il giovane Benvenga, il quale sembra aver superato i problemi causati dal suo infortunio e sul quale mister Colavitto punta per le caratteristiche che può esprimere in campo, soprattutto se messo a partita in corso. Naturalmente non ci sarà Polisena (operato la scorsa settimana), mentre capitan Giuliano, nonostante qualche piccolo acciacco, dovrebbe esserci. Sarà importante conoscere il risultato di questa sfida e vedere se i biancorossi anche questa domenica, contro una squadra ostica e rognosa, riusciranno ad archiviare la pratica.

In quel di San Salvo si respira un’aria più tranquilla rispetto a quella di qualche settimana fa. Il ritorno alla vittoria con l’Acqua e Sapone ha dato ossigeno e tranquillità alla squadra. I ‘gemelli’ del gol (Marinelli e Antenucci) hanno fatto i compiti a casa e questo si è visto: tre punti in cassaforte e più fiducia nei propri mezzi. Questa settimana l’ostacolo da superare sarà la Torrese in trasferta, formazione che sino a questo momento ha racimolato undici punti in classifica e che, vista la sconfitta in Coppa Italia proprio contro i sansalvesi, vorrà vendicarsi e fermare la formazione di mister Rufini. L’allenatore dei biancazzurri dovrà fare i conti con qualche dubbio della vigilia. Infatti non si sa se Cordisco potrà esserci sin dal primo minuto (affaticamento muscolare per lui). Se così non fosse, allora il tecnico del San Salvo potrebbe riproporre Triglione davanti alla difesa, in un ruolo che il giocatore vastese ha già ricoperto sia quest’anno che la scorsa stagione. Non scenderanno in campo di sicuro D’Aulerio e Quaranta (infortunati). Vincere sarà importante soprattutto per continuare a cercare di riportarsi nei vertici più alti della classifica. Vincere sarà importante anche e soprattutto in vista dell’impegno della dodicesima giornata con il Paterno, cercando così di arrivarci dopo una vittoria in trasferta. Questi saranno i due impegni che porteranno, poi, al 22 di Novembre quando all’Aragona andrà in scena l’attesissimo derby con la Vastese. Fare bottino pieno in queste due sfide non sarà facile, ma per i biancazzurri sarà fondamentale. Dalle prossime tre partite si comprenderà il vero potenziale di questa formazione, partita con un obiettivo preciso che intende raggiungere. La Torrese è reduce dalla sconfitta con il Miglianico arrivata dopo un mese privo di sconfitte. Un motivo in più che spingerà la squadra di casa a cercare di centrare la vittoria, se pur con l’assenza di Capretta e con il dubbio della vigilia riguardo alla partecipazione al match di Giansante.

Chi dovrà provare a centrare una vittoria che manca da troppo tempo è il Cupello di mister Di Francesco, reduce dallo sfortunato pareggio di Sambuceto. I rossoblù questa settimana affronteranno il Miglianico tra le proprie mura dovendo far fronte ad una serie di assenze importanti. La prima sarà quella di Monachetti, fermato dal primo problema muscolare del campionato, lui che la scorsa stagione ne ha avuti tantissimi. Un risentimento inguinale che lo terrà fuori per almeno un’altra settimana. La seconda, sempre nel reparto offensivo, sarà quella di Maio. Il suo problema è più serio rispetto a quello del compagno: uno strappo di circa un centimetro e mezzo all’adduttore anteriore che lo terrà lontano dai campi per circa tre settimane. In attacco le cose si mettono male e mister Di Francesco sarà costretto a lavorare di fantasia per schierare una formazione degna della sfida del Comunale. Neanche a farlo a posta, nell’amichevole contro il Real Porta Palazzo di ieri, Zeytullayev ha subito un piccolo colpo sul malleolo, ma per fortuna niente di grave. Sarà curioso vedere come si arrangeranno i rossoblù. Quasi sicuramente qualche centrocampista potrà essere adattato come attaccante, nella speranza di trovare i tre punti e tornare a sorridere almeno un poco. In settimana è tornata comunque un po’ più di positività: la performance di domenica scorsa, nell’analisi dell’allenatore e dei suoi giocatori, è stata ritenuta positiva, ma nonostante questo il pareggio ha lasciato a bocca quasi asciutta Martelli and Company. Si è preso un periodo di riflessione, di comune accordo con la società, il giovane promettente Persichitti classe ’97, il quale ha bisogno di più tranquillità, così come il Cupello ha bisogno del suo contributo. Questa domenica non lo si vedrà nella lista dei convocati, ma tutti sperano di rivederlo presto in campo. Il Miglianico insegue la sesta vittoria stagionale.

Un'altra domenica da non perdere in Eccellenza con le nove partite in programma in quella che sarà un’undicesima giornata di fuoco e fiamme. È da segnalare il big match tra il Pineto e la Renato Curi Angolana, gara che promette spettacolo e che sarà importante per vedere cosa accadrà nelle gerarchie della classifica dopo l’esito di questa sfida. Nel pomeriggio di oggi si sono tenuti i sorteggi di Coppa Italia per le semifinali e Vastese e San Salvo si sfideranno per un posto in finale [LEGGI].

Tutte le partite dell’undicesima giornata

Acqua e Sapone-Alba Adriatica

Capistrello-Celano

Cupello-Miglianico

Martinsicuro-Sambuceto

Montorio-Val di Sangro

Paterno-Francavilla

Pineto-RC Angolana

Torrese-San Salvo

Vastese-Morro d’Oro

La classifica

Vastese 23

Paterno 20

Martinsicuro 18

San Salvo 18

Morro d'Oro 17

Pineto 17

Miglianico 16

Alba Adriatica 15

RC Angolana 13

Val di Sangro 13

Capistrello 11

Torrese 11

Montorio 10

Sambuceto 10

Celano 9

Francavilla 9

Cupello 7

Acqua e Sapone 1