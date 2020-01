Per il quarto anno consecutivo la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) ha assegnato alla Polisportiva San Gabriele Vasto la Certificazione di Qualità del Settore Giovanile. Un documento che attesta la qualità del lavoro svolto dalla società del presidente Michele Ciaffi nell'attività pallavolistica, in particolare nel settore giovanile.

La federazione, nell'assegnare i certificati di qualità, si basa su diversi criteri: l’attività societaria nel settore giovanile (tesserati, attività di campionato, risultati etc.),i tecnici, partecipazione e organizzazione di eventi e progetti giovanili, collaborazione con gli istituti scolastici, i dirigenti, il settore sanitario, beach volley e sitting volley, la comunicazione e la promozioni e progetti etici e iniziative sociali.

La Polisportiva San Gabriele, unica società del territorio a ricevere la certificazione Fipav, ha ottenuto il certificato Argento grazie al grande lavoro con il minivolley, oltre che per i risultati sportivi ottenuti nell'indoor (solo l'anno scorso sono arrivati titoli provinciali e regionali a ripetizione) e nel beach volley (con il terzo posto al Trofeo delle Regioni delle vastesi Di Santo e Scampoli e quest'ultima arrivata anche sul tetto d'Europa). Non meno importante è il lavoro dei tecnici e degli istruttori che operano nell'avviamento alla pallavolo, con oltre 100 bambini e bambine che ogni anno iniziano questa attività presso il centro sportivo San Gabriele.

La Fipav, quest'anno, ha differenziato i marchi di qualità in tre categorie: oro, argento e standard. Tra le società femminili in tutta Italia sono solo in 5 ad aver ottenuto il certificato 'Oro'. La San Gabriele è tra le 28 società che hanno ottenuto il marchio Argento (5 sono abruzzesi), con grande soddisfazione dei dirigenti e dei tecnici che quotidianamente svolgono il loro lavoro in palestra per la crescita di giovani leve della pallavolo.