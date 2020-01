La Asd Tennistavolo Vasto ha ospitato nei giorni scorsi, presso la palestra della Scuola media Paolucci, dove si svolgono le gare di campionato, uno stage regionale di tennistavolo per i promettenti pongisti del Vastese. L'appuntamento ha visto la presenza di tecnici federali, come quelli regionali, Marco Prosperini e Paolo Caserta, e di Giuseppe Del Rosso, tecnico della nazionale italiana giovanile. Negli ultimi anni il movimento pongistico sta ripartendo nel territorio, coinvolgendo molti ragazzi che si avvicinano alla pratica di questa disciplina.

Circa una decina i giovani atleti presenti allo stage, per la maggior parte appartenenti all’associazione ospitante, che hanno beneficiato dei preziosi consigli utili ad accrescere il loro bagaglio tecnico.

"Estremamente gratificanti sono stati gli apprezzamenti da parte del tecnico della nazionale riguardo ai risultati ottenuti in questi due anni di attività - commenta il vicepresidente del sodalizio vastese, Nicola Pepe - . La nostra Associazione, per quanto di recente costituzione si è già fatta apprezzare a livello regionale per il vivaio che fino ad adesso è riuscita ad esprimere, cosa che gli ha permesso di ottenere il premio per l’Attività Giovanile assegnato dal Comitato Regionale Fitet". L’ASD Tennistavolo Vasto ha infatti vinto il premio Regionale distinguendosi tra una quindicina di società pongistiche abruzzesi. "Ora il plauso della federazione, per bocca del tecnico Del Rosso, ci fa comprendere che siamo sulla strada giusta".