È prevista per domenica pomeriggio la presenza del senatore Gianluca Castaldi e del consigliere regionale Pietro Smargiassi per un doppio appuntamento a Celenza sul Trigno. Alle 17,30 incontro con i cittadini organizzato dal Movimento 5 Stelle nella Sala teatro per parlare di questioni territoriali, come sanità e banca della terra, e anche temi di carattere nazionale.

Al termine dell'incontro, piccolo buffet per l'inaugurazione della nuova sede del movimento, in piazza Mazzini.