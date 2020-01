Aveva promesso che sarebbe venuto a Vasto e manterrà la promessa. Massimo Oddo, campione del mondo nel 2006 e attuale allenatore del Pescara, sarà ospite del Milan Club di Vasto il prossimo 18 novembre in una serata all'Hotel Rio di Vasto Marina. L'ex calciatore del Milan era stato invitato per partecipare al 1° memorial Emanuele Pietropaolo, torneo di calcio a 5 nel ricordo del giovane vastese scomparso lo scorso gennaio a seguito di un incidente stradale. Un torneo con lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad un grande progetto di solidarietà, chiamato Una scuola per Peter.

Memorial Emanuele Piter Pietropaolo [ARTICOLO - FOTO - VIDEO]

Felice Abbadessa e gli altri componenti del direttivo del Milan Club di Vasto hanno infatti avviato una raccolta di fondi per costruire una scuola a Kasenga, in Congo, dove svolge la sua missione pastorale Don Gustave Kileya, per diversi anni nella chiesa di Sant'Antonio a Vasto.

Anche la serata del 18 novembre, riservata ai soci del Milan Club e a tutti coloro che hanno preso parte al torneo (con la possibilità di partecipare anche con le famiglie), contribuirà a raccogliere fondi per la scuola in Congo. L'appuntamento del 18 novembre, che vedrà (come in occasione del torneo) la presenza di Nicola Cedro per accompagnare la cena con musica e tanto divertimento, prevede una quota di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni (entro il 15 novembre): Felice Abbadessa 3470508414, Michele Sallese 3281827753, Martina Marinelli 3807874395, Mattia Bucci 3299883275, Attilio Lalli 3492103539, Marco Di Tullio 3479582867.