Il prossimo 7 novembre, alle ore 16.45, l'Istituto paritario "Madonna dell'Asilo" di Vasto, in occasione della inaugurazione dell'anno scolastico 2015-2016, organizza un incontro presso il Teatro Figlie della Croce dal titolo “L'io ed il tu” tra autorità, libertà e responsabilità.

L'idea è quella di raccogliere, come istituzione formativa di ispirazione cattolica, l'invito rivolto da Papa Francesco nella “Evangelii gaudium” ad essere "Chiesa in uscita" e cioè luogo di annuncio e di riflessione per i giovani e le famiglie della comunità vastese sul tema della relazione nella dimensione teologica, psicoanalitica e sociale.

L’incontro, di taglio interdisciplinare, vuole fornire a genitori, insegnanti ed educatori gli strumenti per stabilire relazioni positive e costruttive.

Interverranno: Don Gianni Carozza, biblista e Parroco di San Marco; il dottor Carmelo Licitra Rosa medico chirurgo, psichiatra, membro dell’associazione mondiale di psicoanalisi; il prof. Vincenzo Rosito, docente di filosofia teorica presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura Seraphicum” di Roma; il dottor Luigi Gileno, Psicologo-Psicoterapeuta.

Ad introdurre e moderare il dibatitto sarà il magistrato Luca Monteferrante.