Ancora furti negli appartamenti a Vasto. Due giorni fa sono state prese di mira dai ladri alcune villette di via San Sisto. Ignoti, erano circa le 18 del pomeriggio, hanno dapprima tentato di introdursi in un'abitazione senza che il tentativo criminoso andasse a buon fine. Poi si sono spostati nell'abitazione adiacente, questa volta riuscendo ad entrare dopo aver sfondato una finestra.

Da questa casa sono stati portati via oggetti preziosi e denaro. Non è la prima volta che in via San Sisto, strada in cui negli ultimi anni sono sorte numerose abitazioni, avvengono furti nelle abitazioni. Nei giorni scorsi il prefetto di Chieti, Antonio Corona, nel corso del vertice sulla sicurezza con i sindaci del territorio, aveva invitato i cittadini a mettere in pratica semplici accorgimenti per difendersi dai furti [GUARDA]. Misure che, stando alle numerose segnalazioni che provengono quasi quotidianamente da tutto il territorio, non appaiono sufficienti.