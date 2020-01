"Finalmente sono arrivate le risorse necessarie per pagare i salari arretrati ai lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto, senza stipendio ormai da mesi". Ad annunciarlo sono i rappresentanti della Cgil che, insieme ai colleghi delle altre sigle sindacali, stanno seguendo la vicenda della fondazione vastese i cui lavoratori sono provati da mesi di difficoltà legati ai ritardi nel pagamento degli stipendi, per alcuni mesi neanche erogati. La settimana scorsa ai dipendenti sono stati accreditati degli acconti per gli stipendi dei mesi scorsi [LEGGI].

Ora si apprende che la Asl di Chieti e l'Asrem del Molise, debitrici nei confronti della Fondazione, hanno stanziato nei giorni scorsi una cifra complessiva che ammonta a poco meno di un milione e 689mila euro.

"Grazie a questi interventi e all’impegno delle organizzazioni sindacali si ridà sicurezza e solidarietà ai dipendenti - commenta la Cgil-. Ci auguriamo che il Direttore Generale della Fondazione Padre Alberto Mileno mantenga fede alla parola data ai lavoratori in occasione delle diverse iniziative intraprese dai sindacati, cioè che se fossero arrivae le risorse avrebbero pagato gli stipendi. A questo punto - concludono i rappresentanti della Cgil- riteniamo ci siano le condizioni per pagare gli stipendi arretrati ai lavoratori".