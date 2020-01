"Approvato l'intervento di sistemazione idraulica del fiume Trigno in territorio del Comune di Lentella nel tratto adiacente la SS 650 'Fondo Valle Trigno', per un importo finanziato di euro 400.000, cui saranno da aggiungere ulteriori 100.000 euro di provenienza ANAS, derivanti da una convenzione che nei prossimi giorni sarà stipulata tra l'ente stradale, la Regione Abruzzo, il Comune di Lentella e l'Arap (Azienda Regionale delle Attività Produttive). In particolare, l'intervento riguarda la messa in sicurezza dello svincolo sulla SS 650 di Fondo Valle Trigno, con sfioro sullo stesso corso d'acqua".

A comunicarlo è l'agenzia di stampa della Regione Abruzzo. Nei giorni scorsi il consigliere di Forza Italia, Mauro Febbo, era intervenuto sull'argomento dopo che la data indicata per il finanziamento era slittata. Nell'incontro in Regione del 23 ottobre scorso, però, era stato annunciato un intervento da 600mila euro: 400mila dalla Regione, 200mila dall'Anas. Ora quest'ultimo investimento sembrerebbe dimezzato.