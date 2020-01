E' stata sistemata la pensilina pericolante della Scuola media Paolucci di Vasto. Soddisfazione viene espressa dall'ingegner Alessandro D'Elisa, reppresentante dei genitori in consiglio d'istituto.

Dopo "la nostra segnalazione relativa alle transenne ed i ponteggi presenti nell'ingresso lato interno della scuola che bloccavano una delle uscite d'emergenza, ha smosso le coscienze degli amministratori ed ieri mattina due dipendenti del Comune hanno ripristinato e liberato l'uscita ostruita.



D'Elisa rivolge "un ringraziamento agli amministratori non fosse per altro che come si dice: meglio tardi che mai".