Un pareggio. Questo risultato basterà al Vasto Marina per passare al turno successivo di Coppa Italia contro il Fara San Martino in casa questo pomeriggio (ore14:30). Potendo contare sulla miglior differenza reti, Madonna e compagni dovranno cercare di archiviare la pratica senza rischiare, per mettersi in tasca il passaggio del turno. Essendo il River Casale fuori dai giochi, gli ospiti arriveranno con la consapevolezza di dover fare la partita e di dover vincere a tutti i costi. I vastesi arrivano però da un periodo davvero positivo. Due vittorie consecutive, una con il Pro Sulmona domenica scorsa [LEGGI]- una vera e propria impresa in trasferta- e l’altra con il Passo Cordone (3-0 netto).

Il cammino in campionato quest’anno è iniziato con una vittoria all’esordio contro il Silvi (2-0), proseguito poi con una sconfitta in casa del Castello 2000 (2-0). Ancora poi il pareggio con il Fara San Martino (2-2), quello con il Penne (1-1), poi la vittoria con il Castiglione Val Fino (1-0). Successivamente una sconfitta con Il Delfino Flacco Porto (1-0), un pareggio con il Fossacesia (1-1) e le ultime due vittorie consecutive. Guardando al precedente con il Fara San Martino in campionato, il 19 settembre finì 2-2 sul campo sportivo di Vasto Marina. In quell’occasione Michele Cesario realizzò una doppietta che permise ai locali di portarsi avanti sul 2-1, ma poi al quarantaduesimo furono raggiunti dal gol di Di Vito. Ad arbitrare la gara sarà Francesco Battistini di Lanciano, aiutato dagli assistenti Coscia di Lanciano e Buonpensa di Pescara.