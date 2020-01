Strada completamente al buio da oltre un anno a Cupello e residenti costretti a ricorrere alle torce. È quanto ci segnala un gruppo di cittadini che abita in via Aragona.

"Se aspetti ospiti a cena - ci scrivono - e non vuoi che si smarriscano nel buio devi stare fuori munito di torcia e far loro le segnalazioni, come se dovesse decollare un aereo da una portaerei, chiami il pediatra perchè tuo figlio stà male e ti arriva dopo due ore perchè non riesce a trovare (al buio) il numero civico, se vuoi uscire a passeggiare devi stare in campana e armato di torce elettriche per evitare di essere piallato dai vari spericolati automobilisti che, fregandosene altamente della strada segnalata come “SOLO PER I RESIDENTI”, sfrecciano ad alta velocità, e dulcis in fundo, vuoi rientrare a casa di notte, ma non puoi perchè si sa, il buio è amico oltre che dei ladri anche di volpi e cinghiali. Il cinghiale davanti al tuo cancello è il top e che fai? Aspetti pazientemente dentro l'auto, suoni il clacson e dopo un po' la bestia sloggia, tutto questo ovviamente al buio".

Il problema, stando a quanto raccontano i residenti, è ben conosciuto dall'amministrazione, ma niente è cambiato: "Altre segnalazioni sono già state fatte nei mesi scorsi presso la casa comunale, sia per le condizioni in cui versa la strada che per la totale mancanza di illuminazione (dal civico n. 30 in giù)".

"Sarebbe ora di mettere in sicurezza questa benedetta strada - è l'appello dei cittadini - In sicurezza vuol significare lasciarci vivere serenamente nelle nostre case, soprattutto tenendo conto degli oneri urbanistici che (giustamente) sono stati pagati. Conoscendo la sensibilità del signor sindaco attendiamo fiduciosi".