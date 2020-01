Primo gol con la maglia del L’Aquila Calcio per il centrocampista vastese Cristian Stivaletta, arrivato alla corte di mister Perrone questa estate dopo il capitolo San Nicolò (33 presenze e 4 gol realizzati). Nella sfida di Coppa Italia contro l’Ancona, Stivaletta al sedicesimo del primo tempo ha trovato la rete che è valsa il momentaneo vantaggio degli aquilani. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il suo colpo di testa ha beffato la difesa avversaria. Successivamente il pareggio dei padroni di casa ha permesso a questi ultimi di andare ai supplementari, riuscendo poi a chiudere la pratica sul 2-1 grazie alla rete di Adamo.

Nonostante la sconfitta, un pomeriggio a dir poco positivo per Cristian Stivaletta che si è dimostrato all’altezza dell’appuntamento, autore anche di un’altra azione personale che gli ha fatto sfiorare la doppietta. Sabato la sua squadra tornerà in campo per affrontare il Pisa. Gli abruzzesi sono decimi in classifica a quota dieci punti, reduci dal pareggio in campionato contro il Santarcangelo (1-1). Il centrocampista classe 1995 ha esordito in Lega Pro lo scorso 19 settembre [LEGGI] ed ora si attende la sua prima rete in campionato.