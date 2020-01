È stato pubblicato ieri (sull'albo pretorio) il bando per il nuovo comandante dei vigili del Comune di San Salvo; per candidarsi è possibile inviare la domande entro il 23 novembre.

La figura che andrà a sostituire l'attuale responsabile del servizio Saverio Di Fiore dovrà aver conseguito - si legge tra i vari requisiti - la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e commercio (o equipollenti).

La durata del contratto a tempo determinato non potrà superare il mandato elettivo del sindaco in carica (che scadrà nella primavera 2017).

Per invidividuare la nuova figura professionale una commissione valuterà i candidati in un colloquio attudinale di cultura generale e in base ai curricula presentati tenendo conto dell'attività di servizio svolta negli enti di provenienza, dei titoli di studio e di eventuali corsi di formazione svolti.

Per il bando completo: http://goo.gl/d98uoQ