Lontano dalla stagione estiva, l’Adriatico è il mare della serenità. Onde basse che schiaffeggiano dolcemente la battigia. Ritrovarsi soli sulla spiaggia deserta, ma non provare solitudine. Immergersi in una sensazione di pace. Sono alcune delle emozioni che trasmettono le due foto del vastese Emanuele La Verghetta pubblicate sul sito internet di Vogue.

Si intitolano Two–Minimal beach e Remember the summer le due immagini scattate a Vasto Marina.

“Ho aperto – racconta Emanuele - un profilo su photovogue: è una sezione del sito di vogue dedicata ai fotografi poi ho iniziato a postare i miei lavori. Me ne hanno pubblicate tre: queste sono le ultime due. Le immagini queste vengono valutate da un responsabile della rivista che se le trova interessanti ed editorialmente compatibili con vogue le promuove mettendo il logo del giornale Le migliori finiscono sia sulla home del sito che sul cartaceo nelle edicole”.

Una bella soddisfazione per La Verghetta, che vanta nel suo curriculum anche collaborazioni come fotoreporter e cameraman per alcune testate giornalistiche locali. "Sono contento di questo riconoscimento, mi ripaga di tanti sacrifici per coltivare la mia passione", commenta. "Non è stato facile ma ne è valsa la pena anche per far conoscere le mie fotografie. Purtroppo, quella della fotografia è una realtà in cui pochi ti aiutano, mentre i più cercano di scoraggiarti. Ma io con caparbietà continuo".