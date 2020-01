Novembre è il mese che la Farmacia Di Nardo dedica ai controlli per le macchie della pelle. Un check up gratuito che arricchisce l’offerta di servizi della farmacia in corso Garibaldi a San Salvo, da sempre impegnata nelle campagne di prevenzione a tutela della salute. Ad occuparsi dei controlli sulle macchie della pelle è la dottoressa Rossella Paolucci, che ha conseguito un master in Dermofarmacia. “Una macchia – spiega la dottoressa Paolucci - è una localizzazione, un accumulo di melanina in una zona precisa della pelle. Generalmente quelle che interessano il nostro campo si localizzano a livello del volto, sono più anti-estetiche e suscitano nelle persone l’esigenza di essere trattate”. Nella maggior parte dei casi sono semplicemente degli inestetismi che comunque vanno trattati perché c’è la presenza di un accumulo anomalo, in qualche caso potrebbe esserci un legame con patologie mediche e allora il farmacista reindirizzerà il cliente ad un dottore specialista. Ecco perché è bene, quando si avverte qualche cambiamento, andare ad indagare.

Nel check up gratuito che si effettua presso la Farmacia Di Nardo il primo passo è quello di sottoporre il paziente ad una serie di domande esplorative. “Non tutte le macchie sono uguali. In via iniziale si cerca di capire quali siano le abitudini della persona che possono aver dato origine alla macchia. In particolare può esserci la comparsa a seguito di una forte e scorretta esposizione al sole. Oppure ci sono dei farmaci fotosensibilizzanti quindi, chi assume costantemente un particolare farmaco (ad esempio la pillola anticoncezionale) può essere più esposto al fenomeno”. Una volta inquadrata la situazione generale si passa all’analisi oggettiva.

Lo strumento principale utilizzato è lo skin scanner, un apparecchio fornito di una luce di wood che permette di osservare il volto in profondità. Le macchie tendono a localizzarsi a livello del derma (lo strato intermedio della pelle) e poi a salire fino all’epidermide quindi, spesso, non sono immediatamente visibili.“Con lo skin scanner – spiega la dottoressa Paolucci - si va a localizzare la macchia che ha spinto la persona a fare il controllo ma si può verificare anche la presenza di eventuali macchie che verranno fuori in seguito”. L’analisi prosegue poi con l’utilizzo di una microcamera con un ingrandimento elevato e luce a fluorescenza, che permette anche di vedere le impurità presenti sul volto. Questo è molto utile per la fase del trattamento, con l’utilizzo di principi attivi mirati e in formulazioni efficaci che riducono la pigmentazione di macchie già esistenti ed evitano che quelle localizzate nell’epidermide vengano fuori. “A seconda del paziente – spiega la dottoressa Paolucci – dobbiamo utilizzare sostanze che riescano ad agire sul meccanismo dell’accumulo di melanina”.

Quello che conta è la costanza nella cura. “Bisogna seguire il percorso che si stabilisce facendo dei controlli periodici. In questo noi siamo dei personal trainer delle macchie, seguiamo il paziente e l’evolversi del trattamento fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato”. Molto importante, poi, è la prevenzione. “Cerchiamo di far capire quanto è importante la fotoprotezione. Va sfatato il mito del non uso la protezione solare altrimenti non mi abbronzo. Non è vero, ci si abbronza lo stesso ma si evitano quegli effetti collaterali che possono essere le macchie o cose più gravi”. La scelta di novembre come mese della prevenzione è proprio perché in questo periodo, dopo la scomparsa dell’abbronzatura dell’estate, iniziano a manifestarsi le macchie. Un controllo gratuito è quindi il modo migliore per tenere sotto controllo la salute della propria pelle e, se necessario, iniziare un percorso di cura, con una visita che si può prenotare anche online [clicca qui per prenotare].

Farmacia Di Nardo

Corso Garibaldi, 164 - San Salvo

Telefono: 0873.547778

www.farmaciadinardolabrozzi.it

informazione pubblicitaria