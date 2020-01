Poteva anche bastare il pareggio, ma questo non ha vietato al Vasto Marina di giocare una partita al massimo contro un Fara San Martino che, oltre a salutare il passaggio del turno in Coppa Italia, torna a casa con una sconfitta per 5-1. Una goleada per i ragazzi di mister Cesario che questo pomeriggio hanno confermato di stare in un momento di forma. Avanti in Coppa ma con la testa già alla sfida di domenica, quando in casa i vastesi affronteranno il Bucchianico, formazione penultima in classifica ma non da sottovalutare.

Nella gara di questo pomeriggio a sbloccare il risultato ci ha pensato Di Gennaro dopo soli tre minuti, sfruttando il lancio di Madonna sulla sua incursione da sinistra, bravo poi a buttarla dentro nonostante il tocco del portiere avversario. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, Cesario è andato vicinissimo al gol del raddoppio, ma stavolta Di Natale è riuscito a salvare i suoi. Nella ripresa il tap-in vincente di Cesario su una smanacciata del portiere avversario (Di Cecco, entrato nella ripresa) in occasione di un calcio d’angolo, ha permesso ai locali di portarsi avanti di due reti (2-0). Nella partita a senso unico del Vasto Marina si sono iscritti alla goleada anche Marino (3-0)- a segno intorno al sessantottesimo-, Madonna su un rigore procurato da Cieri (4-0)al settantacinquesimo e Donato Forte, bravo quest’ultimo a sfruttare l’assist del compagno Madonna proprio durante l’ultimo minuto della gara. In precedenza- sul 4 a 0, intorno al quarantatreesimo- Valerio aveva accorciato le distanze, ma la sua rete è valsa a poco se non come gol della bandiera. Il Vasto Marina con questo successo casalingo passa alle semifinali di Coppa Italia (Promozione).