Una raccolta fondi a favore dell’Airc nel periodo in cui l’associazione per la ricerca sul cancro vive “I giorni della ricerca”. È l’iniziativa delle mamme della sezione A della scuola dell’infanzia Santa Lucia che hanno donato all’Airc la somma raccolta tra di loro. A promuovere la raccolta è stata Samantha D’Annunzio che ha fatto della sua passione per la poesia lo strumento per sensibilizzare le persone sull’importanza della ricerca sul cancro.

I proventi della vendita delle sue raccolte di poesia sono sempre destinati all’Airc e così, dopo aver donato i suoi libri alla classe della scuola vastese, le mamme hanno voluto sostenere la ricerca, al centro dell’attenzione particolarmente in questi giorni, donando una cifra che è stata versata sul conto dell’Airc. “Ringrazio tutte le mamme che hanno voluto sostenere la ricerca – commenta Samantha D’Annunzio – e invito tutti a dare il loro piccolo contributo”.

