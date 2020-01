Partirà il 27 novembre prossimo il workshop base in europrogettazione promosso dalla portavoce M5S al Parlamento europeo Rosa D'Amato, realizzato in collaborazione con l'europarlamentare M5S Daniela Aiuto ed i gruppi regionali M5S Molise e M5S Abruzzo. Il workshop si terrà presso l'Hotel Carlton di Pescara dal 27 al 29 novembre e vedrà protagonisti 24 giovani dal Molise e dall'Abruzzo che avranno l'opportunità di cimentarsi in un percorso formativo con il supporto e la docenza di un esperto in europrogettazione. Il corso vuole proporsi come formazione di base per dare ai partecipanti gli strumenti essenziali per iniziare a muoversi in questo ambito e per conseguire le abilità necessarie a formare la figura professionale dell'esperto in europrogettazione.

Come spiegato da M5S, si tratta di "un'opportunità per intraprendere questa nuova professionalità che va vista anche in ottica di sviluppo per il territorio e contribuire in modo attivo ad un miglior uso ed impiego dei fondi europei diretti che le regioni del meridione, come oramai noto, non riescono a sfruttare appieno".

Il corso è gratuito, aperto prioritariamente ai cittadini abruzzesi e molisani per un numero massimo di 24 partecipanti. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine improrogabile delle ore 24 del 10 Novembre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: staff.europa.workshop@gmail.com al quale spedire il form compilato il C.V. e Documento d’Identità valido in formato jpeg. Il bando completo e la domanda di partecipazione sono disponibili sui siti www.danielaiuto.it, http://damatorosa.eu, www.movimento5stelleabruzzo.it e www.molise5stelle.it.

"Poniamo un'altra pietra miliare - concludono dal M5S - nel percorso che ci vede impegnati a rendere il nostro territorio sempre più consapevole delle sue potenzialità e capace di auto determinarsi per costruire il proprio futuro. Ci aspettiamo dai giovani, ma non solo, che si attivino e decidano di investire su loro stessi e sul loro territorio".