Il dott. Alessandro Amicone, Ortopedico presso la divisione di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Vasto, ha donato alla Direzione della Casa Circondariale di Vasto una batteria acustica per un progetto di rieducazione che l’Area Educativa della struttura, insieme ad alcuni volontari, ha pianificato.

La donazione dello strumento a sostegno di un progetto ambizioso darà ai detenuti ed agli internati la possibilità di fare musica e creare ulteriori spazi di condivisione. La circostanza è stata utile quale ulteriore fonte volta a diffondere la pratica musicale come strumento di formazione nell’educazione e di recupero da ogni forma di disagio sociale.



Il Capo Area Educativa della struttura, Funzionario Giuridico Pedagogico Lucio Di Blasio, desidera esprimere, a nome dell’Amministrazione, un sentito ringraziamento per la generosità ed il sostegno dimostrati dal dott. Amicone, quale segno tangibile per cui attestare la gratitudine per la preziosa donazione.

