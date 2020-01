In sella allo scooter percorre la strada da Vasto Marina a Vasto. All’improvviso, due ombre scure velocissime invadono la carreggiata. Sono due cinghiali. “Ho evitato il primo e, per fortuna, ho schivato il secondo all’ultimo momento”, racconta A.C. a Zonalocale.it.

Cinghiali continuano a spingersi sempre più numerosi fino alla costa per cercare cibo e attraversano correndo le strade del litorale, mettendo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti.

L’ultimo episodio sulla strada provinciale Istonia, che collega la città alta alla riviera, è quello raccontato da A.C.: “I cinghiali hanno attraversato dal costone orientale verso l’avvallamento verso il mare. Ho evitato il primo e, per fortuna, schivato il secondo all’ultimo istante. Meno male che, in quel momento, non transitava nessuno lungo la corsia opposta, altrimenti non sarei qui a raccontare ciò che mi è successo. E’ ora di trovare una soluzione, prima che qualcuno si faccia male sul serio”.