Sabato 31 ottobre, una splendida giornata di sole ha accolto presso il porto turistico Marina Sveva i regatanti che hanno partecipato alla Veleggiata di Halloween, manifestazione velica organizzata da Invelaconoi asd, il sodalizio di Vasto che organizza corsi vela, windsurf e sup. Ben 12 le imbarcazioni con 55 membri degli equipaggi che hanno movimentato porto e le sue banchine, oltre tanti appassionati di vela e curiosi che hanno visto gli equipaggi preparare le barche.

Grande soddisfazione è statta espressa sia dalal Direzione del Marina Sveva ed in particolar dal patron Italo Carfagnini oltre che dal presidente di Invelaconoi, Mario Miconi, e dal responsabile della sede di Vasto, Rocco De Vitofrancesco, per la riuscita della manifestazione. Le condizioni meteo sono state perfette per regatare, con sole e un vento da maestrale dai 15 ai 18 nodi che ha messo alla prova i partecipanti. Il campo della veleggiata prevedeva la partenza dallo specchio d'acqua antistante il porto Marina Sveva con aggiramento dell'allevamento di cozze posto al largo di località Vignola Vasto.

Nella categoria "oltre 12 metri" a tagliare per primo il traguardo, in 2h13'50'', è stato l'equipaggio del Nabucco, secondo il Nannina (2h22''43'') e terz Blu Rapsody (2h47'29'').

Cat. dai 10 ai 11,99: 1° Elena 2h38'07", Honey 3h40'03", 3° Cormoran 3h 55'25"

Cat. 8 ai 9,99 mt: 1° Dragonfly 2h43'58", 2° Libra Lady 2h57'32", 3° Sogno giallo 3h20'02"

In 80 poi si sono ritrovati per la cena e le premiazioni e i ringraziomenti per la bella manifestazione perfettamente organizzata. L'unico rammarico è stato per le condizioni meteo dei giorni precedenti che hanno impedito agli equipaggi di Pescara, intenzionati a partecipare alla manifestazione, di raggiungere il porto turistico di Montenero così da rendere la manifestazione ancor più avvincente.

"Ora stiamo preparando il calendario per le imminenti veleggiate - spiegano gli organizzatori - e sarà ancora più esaltante partecipare. Invitamo quindi tutti gli amanti della vela a tenersi pronti per la prossima chiamata. Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno permesso di realizzare questa bella manifestazione di vela".

Per tutte le info www.invelaconoi.org