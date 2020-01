Hanno atteso che la casa fosse vuota per agire, così hanno portato via elettrodomestici e utensili vari. È successo a San Salvo, in un appartamento al primo piano di via Delle Rose. L'anziana proprietaria è deceduta qualche giorno fa, il funerale si è celebrato lo scorso 30 ottobre. Il furto, invece, è stato scoperto nei giorni successivi da un nipote recatosi a casa per sistemarla dopo il momento del dolore; a insospettirlo una finestra rotta.

I ladri hanno probabilmente agito di notte rubando un televisore e oggetti di valore; scesi poi nel garage si sono impossessati di un compressore e di utensili vari. Numerosi anche i danni a infissi e porte.

Una volta denunciato il fatto ai carabinieri, si cercheranno elementi utili alle indagini dalle telecamere presenti in zona.